Code su GRA per incidenti: traffico congestionato

Roma – Code sul Grande Raccordo Anulare per incidenti e traffico intenso. Sulla carreggiata esterna code a tratti dalla Pisana all’Appia a causa di traffico residuo dopo un incidente avvenuto all’altezza dell’Ardeatina, ma ormai risolto; sempre sulla carreggiata esterna code in aumento dalla Flaminia alla Cassia a causa di un incidente al km 18.

Sulla carreggiata interna, invece, code da Ottavia all’Aurelia per un incidente nei pressi della galleria; ancora in interna, traffico molto intenso dalla Diramazione Roma Sud all’Ardeatina. Cosi’ in un comunicato Astral Infomobilita’.