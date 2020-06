Roma – Il cadavere di una persona, in avanzato stato di decomposizione, e’ stato ritrovato alle 14 circa, tra le sterpaglie in via Birolli, nel quartiere Collatino di Roma. Il ritrovamento e’ avvenuto in un’area adiacente allo stabilimento Peroni. A dare l’allarme sarebbe stato un passante. Il cadavere e’ stato rinvenuto vestito. Sul posto gli uomini del commissariato Prenestino e la Polizia Scientifica.