Colli Aniene, truffa del finto finanziere: anziana derubata di 10mila euro

Roma – Un’anziana di 80 anni ieri è stata raggirata nel suo appartamento a Colli Aniene da un uomo, fintosi finanziere, che è sparito con 10mila euro. Si è svolto tutto intorno alla mezza, quando un 50enne, spacciandosi per militare della Guardia di Finanza, si è presentato a casa dell’anziana e ha preteso di fare un accertamento su quanto prelevato dalla signora poco prima, giustificando il tutto come un controllo sull’autenticità delle banconote, consegnatele da due impiegati bancari tacciati come disonesti. L’anziana, convinta dalle parole del finto finanziere, consegna i 10mila euro prelevati per permettere il controllo, ma l’uomo, con la scusa di dover andare a prendere il laser per l’accertamento, fa perdere le proprie tracce. L’anziana è stata poi inizialmente aiutata dall’amministratore di condominio, che ha chiamato il 112, con gli agenti di Polizia che hanno accertato l’avvenuta truffa.