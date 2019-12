Colombo, ciclista investito e ucciso. Indagini in corso

Roma – Un ciclista e’ stato investito e ucciso ieri sera, alle 22.30 circa, in via Cristoforo Colombo, a Roma, poco distante dall’intersezione con via Canale della Lingua. L’uomo, del quale non si conoscono ancora le generalita’, ha avuto un impatto con una Ford Focus guidata da un italiano di 48 anni. Il conducente dell’auto e’ stato accompagnato all’ospedale Grassi di Ostia per i test di alcol e droga. La salma del ciclista e’ stata portata al policlinico di Tor Vergata. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del gruppo Marconi.