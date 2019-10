Colosseo e Fori Imperiali: numerose sanzioni a centurioni e saltafila

Roma – L’ultimo blitz delle forze dell’ordine, messo in atto dai Carabinieri nell’area archeologica dei Fori Imperiali e del parco archeologico del Colosseo, ha permesso la sanzione di 10 persone, mentre altrre 9 riceveranno il Daspo urbano.

Sanzionati quattro cittadini provenienti dal Bangladesh, con un’età compresa tra i 28 e i 34 anni, nei confronti dei quali sono state erogate multe per un totale di 1800 euro, con conseguente sequestro di volantini e voucher elettronici, per esercizio di lavori e/o professioni in aree e spazi pubblici.

Altri tre cittadini Bangalesi sono stati pizzicati durante la vendita di oggetti come power bank, aste per selfie e cappellini vari, e sanzionati per un totale di 15mila euro per vendita ambulante di prodotti non alimentari senza autorizzazione.

Altri tre soggetti, un romano e due stranieri, sono stati sanzionati dopo essere stati sorpresi intorno al Colosseo vestiti con abbigliamento storico senza autorizzazione. Questi ‘centurioni’ importunavano i turisti richiedendo denaro in cambio di selfie. I tre sono stati multati per un totale di 1600 euro.

Altre nove persone invece sono state sanzionate per violazione del divieto di stazionamento, con contestuale ordine di allontanamento della durata di 48 ore, pena il Daspo urbano fino a 2 anni emanato dal questore.