Colosseo-Fori Imperiali, 51 identificati dopo controlli Carabinieri

Roma – Oltre 270mila euro di sanzioni, 51 cittadini stranieri identificati e migliaia di articoli sequestrati. È questo il bilancio della raffica di controlli contro il commercio abusivo effettuati dai carabinieri nelle zone del Colosseo dei Fori Imperiali negli ultimi 15 giorni. Nel mirino dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro anche ogni forma di illegalita’ nelle aree turistiche comprese attorno a piazza Venezia. Nel corso dei controlli sono stati identificati e sanzionati, per un totale di 277.500 euro, 51 cittadini stranieri – del Bangladesh, del Senegal, del Pakistan e dell’Albania – tutti senza fissa dimora, sopresi a vendere, ai numerosi passanti e turisti, abusivamente, soprattutto accessori di abbigliamento come borse, sciarpe e cappelli, nonche’ dispositivi elettronici quali auricolari per cellulari e caricabatterie portatili (powerbank) privi del tutto o in parte dei requisiti di legge relativi all’etichettatura. Migliaia gli articoli sequestrati che non riportavano indicazioni sulla provenienza, con le dovute specifiche sul produttore e importatore, oltre alla mancanza delle istruzioni in lingua italiana e delle informazioni sulla composizione dei tessuti, contravvenendo alle normative europee poste a tutela dei consumatori.