Colti in flagrante mentre cedevano dosi droga: 2 arresti vicino Colosseo

Roma – Avevano scelto un luogo suggestivo, a pochi passi dal Colosseo, per la loro attivita’ di spaccio, senza pero’ fare i conti con i Carabinieri. A finire in manette, la scorsa sera, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini africani, di 25 e 26 anni, entrambi gia’ con precedenti e senza fissa dimora. I Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia, in transito in largo Gaetana Agnesi, hanno notato uno scambio tra i due ed un giovane e hanno deciso di intervenire nell’immediato bloccandoli.

Nelle tasche dei due pusher, i militari hanno rinvenuto 3 bustine di cellophane contenente marijuana e denaro contante, ritenuto il provento dell’illecita attivita’. I due arrestati sono stati accompagnati in caserma in attesa di essere sottoposti al rito direttissimo. Mentre il giovane acquirente e’ stato identificato e segnalato al Prefetto, quale assuntore.

Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.