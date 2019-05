Colti in flagrante mentre si scambiano droga: due persone arrestate

Roma – Due le persone arrestate per spaccio di sostanza stupefacente in concorso: entrambi italiani rispettivamente di 46 e 45 anni. E’ accaduto a Roma durante un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti gli stupefacenti da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia. All’interno di un parco con area giochi per bambini, i poliziotti, confondendosi tra gli abituali frequentatori del luogo, hanno notato lo scambio di droga-denaro tra 3 soggetti.

A seguito di una discussione, durante la trattativa tra l’acquirente e il venditore scaturita per il quantitativo venduto, i 3 si appartavano all’interno di un esercizio commerciale per verificare la regolarita’ della commessa ma, accortisi della presenza dei poliziotti, sono fuggiti gettando la dose nel negozio. Bloccati, sono stati arrestati dagli agenti che hanno recuperato l’involucro contenente hashish.

Il proprietario ha cercato di aggredire uno dei due pusher per aver gettato la droga all’interno del suo locale ma e’ stato prontamente contenuto dai poliziotti. Le successive perquisizioni, personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire materiale per il confezionamento ed il taglio della droga.