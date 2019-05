Coltiva piantagione marijuana su terrazzo: arrestato

Roma – I Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno arrestato un 47enne italiano per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un servizio di controllo del territorio in un’area residenziale di Morlupo, i militari hanno notato spuntare dei ciuffi di una pianta, a dir poco sospetta, dal balcone di una abitazione e sono intervenuti per una verifica.

All’interno dell’abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto 35 piante di ‘cannabis indica’, 1,5 kg di marijuana gia’ essiccata, 2 bilancini di precisione e vario materiale per la coltivazione.

La passione per le piante proibite e’ costata l’arresto per l’uomo che, al termine del rito direttissimo presso il Tribunale di Tivoli, e’ stato sottoposto agli arresti.