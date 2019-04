Colto in flagrante a rubare in bungalow camping Aurelia: 25enne arrestato

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Bravetta hanno arrestato un cittadino romeno di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto in abitazione. Il giovane era riuscito a penetrare nell’area bungalow di un campeggio di via Aurelia, iniziando a rovistare in cerca di oggetti di valore dei clienti che vi stavano soggiornando.

Il Direttore della struttura, avvertendo dei rumori sospetti da uno dei moduli abitativi, ha immediatamente allertato il “112” e i Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti, hanno sorpreso il ladro con le mani nel sacco mentre stava frugando tra alcuni monili di proprieta’ di alcuni turisti.

Nonostante un breve tentativo di fuga, il 25enne e’ stato ammanettato: in suo possesso i militari hanno trovato un grosso cacciavite con cui il malfattore aveva forzato la porta d’ingresso del bungalow. L’arnese e’ stato sequestrato, mentre il ladro e’ stato trattenuto in caserma in attesa di essere sottoposto al rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.