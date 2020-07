Colto in flagranza di reato, arrestato 38enne

Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Fidene-Serpentara, diretto da Fabio Germani, unitamente agli agenti del commissariato Vescovio, diretto da Manuela Rubinacci, sono intervenuti per una segnalazione di furto in atto in via Suvereto. Un inquilino del secondo piano dello stabile, ha riferito agli agenti di aver udito alcuni rumori e di essersi affacciato dal balcone dove ha visto un uomo arrampicarsi sui tubi del gas del palazzo da dove ha raggiunto il primo piano ed e’ entrato in un appartamento per rubare.

Gli agenti arrivati sul posto hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’abitazione che, alla vista dei poliziotti, si e’ dato alla fuga lanciandosi dal balcone e cadendo a terra, dove e’ stato prontamente fermato dagli agenti e trasportato all’ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti sanitari. L’uomo, un georgiano di 38 anni, e’ stato trovato in possesso di un orologio Rolex del valore di 2000,00 euro, che e’ stato riconosciuto e restituito al proprietario dell’appartamento. Lo straniero e’ stato arrestato per furto aggravato in flagranza di reato. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.