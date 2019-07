Commise violenza sessuale in locale vicino stadio Olimpico: un fermo

Roma – Nella serata di ieri, 18 luglio, la Squadra Mobile di Roma ha dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla locale Procura della Repubblica a carico di P.R.G., cittadino romeno di 25 anni, poiche’ gravemente indiziato del reato di violenza sessuale di gruppo aggravata.

L’esecuzione del fermo e’ conseguenza della incessante attivita’ investigativa effettuata da personale della IV Sezione Reati Sessuali e in Danno di Minori della Squadra Mobile, coordinata dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica, che ha permesso di raccogliere gravi indizi di reita’ a carico del P.R.G. e di individuarlo quale uno degli autori della grave violenza subita dalla giovane M.B.M. nelle pertinenze del locale Factory Club nei pressi dello stadio Olimpico, la notte tra il 18 e 19 maggio scorso. Il fermo sara’ sottoposto alla convalida del gip nelle prossime ore. L’attivita’ degli investigatori e’ ancora in corso per individuare gli altri due responsabili del grave delitto.