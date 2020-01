Commozione a scuola di Gaia e Camilla: vogliamo fare fiaccolata

Roma – “Avevamo organizzato la notte bianca del Liceo per il giorno 17 gennaio. Vogliamo fare un’altra cosa: una fiaccolata che da Ponte Milvio arrivera’ fino a corso Francia dove Gaia e Camilla sono state investite”.

Tanta commozione, nel giorno della ripresa delle lezioni dopo la pausa natalizia, per i ragazzi del liceo Gaetano De Sanctis, in zona Fleming a Roma, la scuola di Gaia e Camilla, le due 16enni travolte e uccise la notte tra il 21 e il 22 dicembre scorso a Roma.

La giornata e’ iniziata con l’omaggio degli studenti della classe 3CL, dove i compagni di Gaia e Camilla hanno deposto dei fiori sul banco vuoto delle due giovani e scritto i loro nomi sulla lavagna. Poi il minuto di silenzio osservato da tutta la scuola e la prima ora dedicata dai docenti al ricordo di quanto accaduto. “Abbiamo parlato di Gaia e Camilla durante la prima ora. Le abbiamo ricordate”, racconta una studentessa lasciando l’istituto.

Poca voglia di parlare con i giornalisti arrivati davanti al liceo di via Antonio Serra, ma tanto il bisogno di non dimenticare: “Una prof ci ha raccontato che Gaia, proprio tre giorni prima dell’incidente, aveva scritto una tema in cui raccontava i suoi sogni per il futuro. E’ stato molto bello parlare di loro”, racconta commossa una ragazza che, zaino in spalla, lascia l’istituto.