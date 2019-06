Comune Roma: verifiche in edifici scolastici dopo scossa nella notte

Roma – “In seguito all’evento sismico registrato nella serata di ieri, il Campidoglio ha convocato il Centro operativo comunale (Coc) per coordinare le attivita’ di monitoraggio e di verifica nel territorio di Roma. Il Coc si riunira’ questa mattina alle ore 11 nella sede della Protezione Civile di Roma Capitale a Porta Metronia per fare il punto sulle attivita’ gia’ condotte a partire dall’alba di oggi con interventi congiunti di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile capitolina sugli edifici scolastici della citta’, in particolare asili nido, scuole dell’infanzia e primarie. Dall’alba verifiche di Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile su asili nido, scuole dell’infanzia e primarie”. Lo scrive in una nota il Comune di Roma.