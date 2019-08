Conca d’oro, aggredisce donna con coltello e spray urticante: arrestato

Roma – La vittima ha richiamato l’attenzione degli agenti che stavano pattugliando in zona e, molto agitata, ha raccontato loro di essere stata aggredita da un uomo armato di un coltello e di uno spray urticante. Quando i poliziotti si sono avvicinati al soggetto, ancora presente sul posto, questo ha iniziato a spruzzare il contenuto della bomboletta contro di loro. Con non poca difficolta’ gli operatori di Polizia lo hanno bloccato disarmandolo mentre questo ha iniziato ad aggredirli con calci e pugni. Identificato come romano di 51 anni, con vari precedenti di Polizia, e’ stato arrestato per resistenza, violenza, minacce e lesioni a Pubblico Ufficiale nonche’ denunciato per porto abusivo di armi e strumenti atti ad offendere e per minacce aggravate. Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.