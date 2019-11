Roma – Fuga di gas alle 18 circa, in viale Val Padana 125, in zona Conca d’Oro a Roma, nelle cantine di un fabbricato di sette piani. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Roma con supporto del nucleo NBCR, per i controlli richiesti dal caso. Al momento a scopo precauzionale evacuato lo stabile e intervento in corso.