Concluso sgombero Don Calabria

Roma – Si procede con la bonifica delle ultime stanze all’interno dell’ex scuola ‘Don Calabria’, in via Cardinal Capranica, nella zona di Primavalle a Roma, sgomberata questa mattina. Le operazioni sono praticamente ultimate ma in terra, fuori e dentro la struttura, sono ancora evidenti i segni della guerriglia che intorno alle 10 ha portato il Reparto Mobile della Questura di Roma a intervenire sia con gli idranti che con gli agenti in tenuta antisommossa. Momenti di tensione culminati con gli incendi delle barricate di legno e pneumatici dati alle fiamme per ostacolare la Polizia, poi con gli occupanti asserragliati sul tetto della scuola e che hanno imbracciato minacciosamente diverse bombole del gas. Tensioni placate solo dopo una lunga contrattazione con la Polizia che ha portato gli occupanti, in primis quelli con famiglia al seguito, alla resa. Tra urla e lacrime, alla fine le decine di persone che vivevano nello stabile di Primavalle hanno progressivamente abbandonato la struttura affidandosi in parte, alla rete di accoglienza del comune di Roma. Sul posto oltre al Reparto Mobile sono intervenuti gli uomini della Digos e della Polizia Scientifica che vaglieranno nelle prossime ore eventuali profili di reato.