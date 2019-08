Confiscati 6 mln a imprenditori settore pulizie

Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno emesso un decreto di confisca con un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. I destinatari di tale provvedimento sono Addari Enzo (classe 1945, deceduto a gennaio di quest’anno), il figlio Manuel (classe 1968), la ex moglie Gay Edi (classe 1946) e Orts Michel Jean Dominique (classe 1963). L’operazione costituisce l’epilogo di meticolosi accertamenti patrimoniali svolti dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, a seguito di indagini scaturite dal fallimento di una serie di societa’ operanti nel settore delle pulizie. Grazie alle investigazioni si e’ riusciti a smascherare un sistema illecito che ha commesso plurimi fatti di bancarotta in danno di 6 imprese, intestate a compiacenti ‘teste di legno’ e aventi circa 3.500 dipendenti su tutto il territorio nazionale. Per tali reati, nel 2010, Gay Edi, il figlio Manuel e Orts Michel Jean Dominique erano stati tratti in arresto dalle Fiamme Gialle. I profitti ricavati dalla distrazione delle risorse economiche delle fallite sono stati impiegati per investimenti immobiliari realizzati attraverso un’ulteriore societa’ riconducibile ai coniugi Addari-Gay. Tra i cespiti in confisca – il cui valore risultato del tutto sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, modesti o addirittura nulli – rientrano 10 lussuosi appartamenti (9 ubicati nel quartiere Eur della Capitale e uno ad Anzio), 1 autovettura, 2 motoveicoli e disponibilita’ liquide.