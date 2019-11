Continua demolizione Tangenziale Est: deviazioni su Tiburtina tra 22 e 25 novembre

Roma – Dalle 22.00 di venerdì 22 alle ore 5.00 di lunedì 25 traffico deviato. Chiuso tratto interessato di via Tiburtina sotto la parte della sopraelevata da abbattere. Svolta obbligata in Via Masaniello

Proseguono i lavori di demolizione della Tangenziale Est. Per l’abbattimento del tratto sopraelevato, che passa sopra Via Tiburtina, chiusa la carreggiata dall’altezza di Via Masaniello a Piazza delle Crociate – direzione centro – sia per i veicoli privati che per il trasporto pubblico locale. Le chiusure e le variazioni al traffico si limiteranno ad un solo weekend, dalle ore 22.00 di venerdì 22 novembre alle ore 5.00 di lunedì 25 novembre.

Aperte al traffico veicolare Via Masaniello e Piazzale della Stazione Tiburtina per chi si dirige a Roma centro, con la revoca della riservatezza per i mezzi pubblici, anche per chi transita da Circonvallazione Nomentana e Via della Stazione Tiburtina – Istituto Ittiogenico fino a Piazzale del Verano.

In direzione GRA, la corsia preferenziale sarà chiusa all’altezza di Piazza delle Crociate. Autobus e veicoli privati potranno transitare su Via Tiburtina.

“Proseguono i lavori di demolizione della Tangenziale Est secondo il cronoprogramma. Per questo intervento ci saranno modifiche alla viabilità su Via Tiburtina. I lavori si svolgeranno nel weekend e anche di notte proprio per cercare di non creare tanti disagi ai residenti e a chi si sposta in auto e moto”, dichiara l’Assessore alle Infrastrutture Linda Meleo.