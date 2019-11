Contrasto a spaccio droga: 38 persone in manette negli ultimi 7 giorni

Roma – Trentotto persone arrestate, di cui 28 cittadini italiani e 10 stranieri, e migliaia di dosi di cocaina, marijuana, hashish, ya-ba, eroina, funghi allucinogeni e piante di cannabis sequestrate.

Questo il bilancio della quotidiana attivita’ antidroga svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Roma nell’ultima settimana. Tra gli arresti spicca quello di Fabiola M., 64 anni, ex donna di un boss della “Banda della Magliana”, sorpresa durante un posto di controllo, sulla via Laurentina, trovata a bordo della sua autovettura unitamente al genero, in possesso di 105 g di cocaina che aveva occultato nel reggiseno, di un bilancino di precisione e di 650 euro, ritenuti provento di attivita’ illecita.

Il genero, un 27enne con precedenti, e’ stato invece denunciato a piede libero poiche’ e’ stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish. In manette anche un giovane, 23enne romano, che aveva allestito una serra indoor di cannabis nel salone della sua abitazione, in zona Pisana.

Tra i 38 arresti per droga ve ne sono 12 eseguiti nel corso dei controlli straordinari svolti dai Carabinieri nelle aree di Colli Albani, Ciampino, Torre Maura, Tuscolano, Colli Aniene, Guidonia, S. Basilio, Torpignattara e Tor Bella Monaca, nell’ultima settimana, nel corso del piano di intervento approvato nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 15 novembre scorso, nei quartieri dove maggiore e’ presente lo spaccio di stupefacenti.

Un aumento delle pattuglie che si sono aggiunte a quelle gia’ operative in tutti i quartieri della Capitale, con moduli operativi innovativi, con l’impiego di personale in borghese e in uniforme dell’Arma territoriale, unitamente a Carabinieri delle Unita’ Mobili, si prefigge lo scopo di infondere sicurezza nel cittadino, attraverso un’azione ad “alto impatto”.

L’attivita’ straordinaria di controllo dei Carabinieri ha inoltre portato all’identificazione di 3.631 persone e alla verifica di 1833 veicoli fermati durante i numerosi servizi di pattuglia e posti di blocco, nel corso dei quali i Carabinieri hanno anche denunciato a piede libero altre 6 persone, quattro trovate in possesso di armi bianche, una sorpresa alla guida in stato di ebbrezza e una per reiterata guida senza patente, consentendo inoltre di elevare 255 contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

Lo scorso fine settimana, inoltre, sono stati svolti servizi preventivi nei luoghi della ‘movida’ nelle zone Campo Dei Fiori, Rione Monti, Testaccio, Piazza Bologna, Eur e Pigneto.