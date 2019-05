Controlli a bordo mezzi pubblici: in manette 5 borseggiatori

Roma – Continuano senza sosta i controlli dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma a bordo dei mezzi pubblici e presso le fermate metro, finalizzati al contrasto dei reati contro utenti e turisti. In poche ore, la stretta dei Carabinieri ha portato all’arresto di 5 borseggiatori. Tre cittadini algerini sono stati sorpresi a derubare un turista cileno a bordo del bus linea 23, all’altezza di largo dei Fiorentini.

I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina, in servizio in abiti civili, hanno notato i complici accerchiare la vittima e, in un momento di maggior affollamento della vettura, sfilare il portafogli, contenente 1.000 euro in contanti e documenti, dalla tasca della sua giacca.

I militari sono immediatamente intervenuti bloccando i ladri e recuperando la refurtiva, poi riconsegnata al proprietario. Poco dopo, all’interno della fermata Termini della metro linea B, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni, sempre in servizio in abiti civili, hanno riconosciuto due cittadine romene, di 21 e 26 anni, gia’ note per i loro precedenti specifici, e hanno deciso di tenerle sott’occhio.

Non hanno dovuto aspettare molto, infatti, le ‘manolesta’ si sono avvicinate ad alcune persone in fila ai distributori automatici di biglietti e, cogliendola in un momento di distrazione durante le operazione di acquisto del ticket, hanno derubato una turista americana 45enne, portandole via diverse banconote.

Anche in questo caso le borseggiatrici sono state bloccate e le monete recuperate e restituite alla vittima. Gli arrestati, tutti senza fissa dimora e con precedenti, sono stati portati e trattenuti nei vari comandi dell’Arma in attesa del rito direttissimo. Cosi’ in un comunicato il Comando provinciale Carabinieri Roma.