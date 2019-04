Roma – Nel corso di una specifica attivita’ investigativa in zona La Rustica, a Roma, gli agenti della Polizia di Stato della II e VI Sezione della Squadra Mobile, hanno arrestato un romano di 59 anni. Denunciati per lo stesso reato, in concorso tra di loro, altri 3 italiani. Durante le perquisizioni a casa di questi, sono stati sequestrati in totale 370 grammi di cocaina e 118.500 euro in contanti nonche’ 3 orologi Rolex di notevole valore.

Analoga operazione in zona Primavalle, dove gli agenti della Polizia di Stato della VII Sezione della Squadra Mobile hanno arrestato per il medesimo reato, un albanese di 30 anni che, a seguito di perquisizione, e’ stato trovato in possesso di 3 kg e mezzo di cocaina, 88 kg circa di hashish e 33 kg circa di marijuana.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.