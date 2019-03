Controlli a stazione Tiburtina: 12 le persone fermate dalla Polizia di Stato

Roma – Questa mattina la Polizia di Stato, cosi’ come disposto dal questore di Roma Carmine Esposito con apposita ordinanza di servizio, ha effettuato controlli straordinari in largo Spadolini, presso lo scalo ferroviario di Roma Tiburtina, finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei sottopassi.

posto, gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Sant’Ippolito, diretto da Isea Ambroselli, hanno riscontrato la presenza di 12 cittadini stranieri con al seguito effetti personali e masserizie varie. Tutti sono stati ccompagnati presso il Gabinetto interregionale Polizia scientifica della Questura di Roma per il fotosegnalamento e successivamente presso l’Ufficio immigrazione per gli accertamenti di competenza.

L’attivita’ di controllo ha permesso ai poliziotti di riscontrare le seguenti nazionalita’ di provenienza dei cittadini, tutti di sesso maschile nessun minore: cittadino dell’India, 3 cittadini del Gambia, 1 cittadino della Nigeria 1 cittadino della Libia, 1 cittadino del Marocco, 1 cittadino della Somalia, 1 cittadino della Siria, 1 cittadino della Costa d’Avorio, 2 cittadini dell’Algeria.

Dai successivi accertamenti all’Afis, 5 cittadini sono stati rilasciati poiche’ regolari sul territorio nazionale, mentre i restanti 7 sono tutt’ora sottoposti ad accertamenti presso l’Ufficio immigrazione al fine di verificarne la regolarita’ di permanenza. Presenti alle operazioni personale Ama e della ditta SE.GI incaricata da Rfi per la messa in sicurezza dell’area che si protrarra’ fino alla giornata di domani.