Controlli a Tor Bella Monaca: carabinieri arrestano 3 persone in poche ore

Roma – Al termine di una attivita’ di controllo nel quartiere di Tor Bella Monaca, i Carabinieri della Compagnia di Frascati hanno arrestato 3 persone in poche ore. Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca hanno arrestato un 30enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, trovato, in una nota piazza di spaccio in largo Mengaroni, in possesso di 7 dosi di cocaina e di denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Stessa scena, poco dopo, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati hanno arrestato un 33enne romano, senza occupazione e con precedenti, sorpreso in via dell’Archeologia con 15 dosi di cocaina. I due pusher sono stati portati e trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. Sono accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ieri sera, invece, i Carabinieri hanno notato in strada una 28enne gia’ sottoposta agli arresti domiciliari e l’hanno fermata. La donna si era allontanata dalla propria abitazione senza autorizzazione ed e’ stata quindi arrestata con l’accusa di evasione. E’ stata riaccompagnata in casa agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.

Cosi’ in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.