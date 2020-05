Controlli ‘alto impatto’ in zona Colombo: arresti e denunce

Roma – A Roma gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, durante i servizi di ‘Alto impatto’ a cui hanno preso parte gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e i cani antidroga della Questura, hanno identificato 24 persone di cui 5 cittadini stranieri e 6 con precedenti penali presso la metropolitana linea B fermata Basilica San Paolo e vie limitrofe.

In via dei Conciatori angolo via Ostiense, luogo di ritrovo di giovani, i poliziotti hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per resistenza a pubblico ufficiale, un 33enne di origini tunisine. Durante il controllo ha opposto resistenza e, successivamente e’ stato trovato in possesso di circa 9 grammi di marijuana e 120 euro in contanti frutto dell’illecita attività.

Accompagnato nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’Autorità giudiziaria e’ in attesa del giudizio direttissimo. E’ stato denunciato in stato di libertà un cittadino italiano di 29 anni per il reato di detenzione di sostanza stupefacente poiché trovato in possesso di 3 dosi di cocaina e 2.000 euro in contanti, durante un controllo all’interno del parco Giancarlo Sbragia.