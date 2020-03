Controlli anticontagio: a Circo Massimo Polizia con droni

Roma – Controlli dall’alto al Circo Massimo di Roma. Per contenere il contagio del coronavirus, anche le forze dell’ordine capitoline si avvalgono dei droni. La Polizia nelle scorse ore ha fatto decollare i primi velivoli in alcune zone della citta’ e nel cuore del centro storico per pattugliare la grande area archeologica spesso meta di passeggiate romane, ora vietate. Dopo l’avvio in alcuni comuni e l’ok ufficiale dell’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, all’uso in deroga dei droni per monitorare gli spostamenti dei cittadini, anche nella capitale sono quindi iniziati i primi pattugliamenti dall’alto. Obiettivo, individuare assembramenti e spostamenti sospetti o non giustificati per garantire il contenimento dell’emergenza epidemiologica coronavirus.

“Proseguiamo con controlli serrati con modalita’ e approccio non repressivi tout court, ma che servono anche a dare ausilio e informazione al cittadino e a evidenziare la presenza, in un momento cosi’ delicato, delle forze di Polizia”, spiega Marco Sangiovanni, dirigente del Reparto Volanti della Questura di Roma. “Il consiglio e’ semplice- dice- al di la’ di quelle che sono le indicazioni normative tecniche, il punto e’ farsi una domanda: lo spostamento che devo fare e’ necessario oppure no? Tutto quello che non e’ necessario, e’ opportuno che non venga fatto per garantire la salute di tutti i cittadini”, conclude.