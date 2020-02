Controlli antidroga: in manette 3 persone

Nei quartieri di Centocelle e Quarticciolo è scattata un’operazione antidroga eseguita dai Carabinieri della Compagnia Roma Casilina. In poche ore sono state arrestate 3 persone, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina hanno arrestato un 17enne romano, con precedenti, che a seguito di un controllo in piazza San Felice di Cantelice, a Centocelle, e’ stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish e di 80 euro in contanti.

La successiva perquisizione nella sua abitazione, poco distante, ha permesso ai militari di rinvenire, nella camera da letto, altri 87 g della medesima sostanza e 14 di marijuana. La droga e’ stata sequestrata mentre il giovane e’ stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza per minori di Roma Virginia Agnelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Gli stessi Carabinieri hanno sorpreso in via Ostuni, un 34enne romano, già noto per i suoi precedenti negli ambienti della droga, mentre cedeva alcune dosi di cocaina ad un giovane, identificato e segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Roma, quale assuntore.

Fermato dai militari, il pusher e’ stato trovato in possesso di altre dosi della stessa sostanza e denaro contante, provento dello spaccio. L’arrestato e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari. Poco dopo, sempre in via Ostuni, all’angolo con via Manfredonia, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno fermato per un controllo una 35enne romana che, alla loro vista aveva assunto un atteggiamento nervoso.

La donna nascondeva, in una tasca interna della sua borsa, una bustina contente 15 g di cocaina ed e’ stata arrestata. Anche lei e’ stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.

Così in un comunicato il Comando Provinciale Carabinieri Roma.