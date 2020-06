Controlli antidroga in stazioni: arrestati due pusher

Roma – I Carabinieri della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato 2 persone con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Presso la stazione ferroviaria Giustiniana, i Carabinieri della Stazione Carabinieri Roma La Storta hanno arrestato un 25enne di nazionalita’ libica, con precedenti specifici, ed un 43enne italiano, con precedenti di diversa natura, sorpresi mentre stavano cedendo una dose di cocaina ad un loro cliente, un 43enne italiano. Interrotta la trattativa, i pusher sono stati trovati in possesso di altri 5 grammi di ‘polvere bianca’, suddivisa in 12 singole dosi pronte per essere spacciate. Gli spacciatori sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.