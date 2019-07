Roma – Dalla mattinata di ieri mattina fino a tarda sera, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, coadiuvati dai militari dell’8 Reggimento Lazio, del Nucleo Radiomobile Sezione Moto, Compagnia Speciale con il supporto del personale della Polizia Locale Roma Capitale, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato a contrastare varie forme di degrado, illegalita’ e abusivismo commerciale, nell’area del Colosseo, Fori Imperiali e Piazza Venezia, hanno arrestato 3 persone, denunciate altre 8 in stato di liberta’, sanzionato 32 venditori ambulanti di cui 9 salta-fila illegali. A finire in manette 3 persone, tutti cittadini di origini nord-africane, arrestati per furto aggravato. I tre sono stati sorpresi dai Carabinieri subito dopo aver borseggiato una turista.

Sono 8 invece le persone denunciate in stato di liberta’ per molestie e disturbo alle persone con richieste insistenti di elemosina o vendita di oggetti. Le varie pattuglie dei militari hanno pizzicato 23 persone sorprese a vendere prodotti non alimentari senza alcuna autorizzazione e nei loro confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di euro 118.772. Nei confronti di altri 9 soggetti, salta-fila illegali, sono scattate altre sanzioni amministrative per esercizio di lavori e/o professioni, in aree e spazi pubblici, senza autorizzazione. Infine sono state 32 le persone segnalate al Questore per il Daspo Urbano.