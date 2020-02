Controlli frutterie: 150 sanzioni per sacchetti non conformi

Roma – Sono piu’ di 180 le frutterie gia’ sottoposte ad accertamenti e 150 le infrazioni contestate in pochi giorni, a seguito del piano di controlli predisposto dal Comando Generale della Polizia Locale e finalizzato al contrasto dei fenomeni legati all’abusivismo commerciale in varie zone della Capitale. Tra gli illeciti piu’ frequenti il mancato rispetto delle norme sulle occupazioni di suolo pubblico, irregolarita’ edilizie ed altre difformita’ in ordine ai titoli autorizzativi.

Nel solo territorio del XIV Municipio sono state oltre 30 le violazioni registrate. In uno degli ultimi interventi eseguiti nei giorni scorsi nel quartiere di Primavalle, gli agenti del Gruppo Monte Mario hanno rilevato irregolarita’ in 4 attivita’ di frutterie e minimarket, tutte gestite dalla stessa persona, un cittadino del Bangladesh di 45 anni.

Occupazione ed esposizione irregolare della merce sul suolo pubblico e non solo: tra gli illeciti anche l’assenza di etichette indicanti la provenienza e la tracciabilita’ degli alimenti e la distribuzione di sacchetti in plastica, in contrasto con le norme poste a tutela dell’ambiente che stabiliscono la commercializzazione di borse biodegradabili e compostabili.

Nei confronti del gestore sono state erogate sanzioni per un ammontare superiore ai 17 mila euro. Il personale ha provveduto anche al sequestro di oltre 4 quintali di prodotti ortofrutticoli e di 4.630 sacchetti in plastica. Trattandosi di merce deperibile, invece di conferirla in discarica, e’ stata devoluta ad un istituto impegnato in forme di assistenza e volontariato. Lo scrive in una nota la Polizia Locale di Roma Capitale.