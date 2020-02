Controlli in stazioni ferroviarie: rintracciato ragazzo minorenne

Roma – Nella giornata del 13 febbraio, personale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, durante i servizi d’istituto in stazione ed a bordo del treno, ha denunciato in stato di liberta’ due persone, ritrovato un minorenne scomparso da alcuni giorni ed infine tratto in salvo una donna in stato confusionale. Una 37enne italiana camminava urlando frasi senza senso sul ciglio del marciapiede della stazione di Ciampino dove stava per transitare un treno merci.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria del posto l’hanno notata e, con le dovute cautele, sono riusciti ad allontanarla dal pericolo imminente evitando il peggio. Tranquillizzata e condotta negli uffici la donna e’ stata affidata alle cure del personale medico giunto dal reparto psichiatrico dell’ospedale di Frascati. Un 73enne italiano ha sferrato un pugno in pieno volto ad una dipendente di una nota societa’ telefonica all’interno della stazione di Roma Termini; gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno soccorso la donna e denunciato l’uomo per lesioni. Il folle gesto e’ scaturito dal fatto che il 73enne ha reclamato alcuni ammanchi a carico della propria utenza e, ritenendo di non aver ricevendo un’adeguata assistenza e soluzione al problema, ha sferrato il colpo. La ragazza, soccorsa, e’ stata trasportata presso il Policlinico Umberto I° per le cure del caso. Nella stazione di Roma Termini una guardia giurata di Italpol ha bloccato un cittadino straniero in evidente stato di agitazione.

Quando i poliziotti sono giunti sul posto, nelle immediate vicinanze di una nota attivita’ commerciale, dopo aver ascoltato la responsabile dell’attivita’, hanno appreso che il ragazzo, un gambiano di 21 anni, aveva poco prima e senza alcun apparente valido motivo, sferrato un violentissimo calcio ad una vetrina del locale commerciale infrangendola. Sottoposto ai controlli del caso, a carico dello stesso sono risultati diversi precedenti di polizia, ed e’ stato denunciato in stato di liberta’. Sempre nella stazione di Roma Termini, un eritreo di 16 anni, e’ stato rintracciato dagli agenti che, a seguito dei controlli effettuati, ne hanno constatato la scomparsa denunciata il giorno precedente. Il ragazzo e’ stato affidato al Centro Minori del Comune di Roma.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.