Controlli Polizia di Stato: un arresto e una denuncia in centro Capitale

Roma – Fermato ieri mattina per un controllo in via Libano, un romeno di 60 anni, e’ stato arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato Esposizione perche’ risultato destinatario di un mandato di cattura europeo per il reato di danneggiamento seguito da incendio. Lo straniero e’ stato accompagnato presso il carcere di Regina Coeli a disposizione della Corte d’Appello per i successivi adempimenti.

Un altro uomo, di 29 anni con vari precedenti di Polizia, e’ stato fermato ieri sera in via Giolitti dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale per un controllo. Da un accertamento in banca dati infatti l’uomo e’ risultato sottoposto alla Sorveglianza Speciale con obbligo di soggiorno in un Comune in provincia di Caserta. Denunciato anche perche’ a suo carico era stato notificato il provvedimento del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso dal Questore.