Controlli San Basilio: spacciatore arrestato, segnalati 3 clienti

Roma – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Roma Monte Sacro hanno effettuato un blitz antidroga nel quartiere di San Basilio, ormai da giorni al centro delle cronache poiche’ considerata una delle principali e importanti piazze dello spaccio della Capitale.

I Carabinieri supportati dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un pusher ed identificato 3 clienti, ma un aspetto importante e stato quello di aver disturbato per ore l’attivita’ illecita dei pusher in tutto il quartiere. I militari, nel corso di una attivita’ antidroga in via Corinaldo, hanno arrestato un romano di 54 anni, disoccupato e con precedenti, che a seguito di un controllo e’ stato trovato in possesso di oltre 5 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e della somma di 170 euro, ritenuto provento della pregressa attivita’ di spaccio.

Nello stesso contesto sono state anche identificati 3 acquirenti, e segnalati all’Autorita’ competente quali assuntori.

Nel corso dei controlli 2 persone sono state sanzionate amministrativamente per aver violato l’ordinanza antialcol, inoltre sono state controllate complessivamente 74 persone e 49 veicoli.