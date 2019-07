Roma – In due diverse operazioni antidroga gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Romanina, diretto da Laura Petroni, hanno arrestato un uomo ed una donna, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il primo a finire in manette e’ stato un romano di 57 anni, gia’ oggetto di indagine da parte degli investigatori perche’ sospettato di detenere stupefacente in casa, in zona Don Bosco.

Il continuo via vai di tossicodipendenti che accedevano presso la sua abitazione ha portato i poliziotti ad entrare in azione per verificare l’attivita’ illecita dell’uomo. Durante la perquisizione domiciliare, all’interno di una cassaforte, gli agenti hanno rinvenuto circa 190 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

E’ stata arrestata per lo stesso reato anche una romana di 55 anni, abitante in zona Torrespaccata. Gli agenti del Commissariato Romanina, al termine di una attenta attivita’ investigativa, con l’ausilio dei cani “CONDOR” e “WUMM”, delle unita’ cinofile, hanno eseguito perquisizione domiciliare a casa della donna. All’interno della stanza da letto sono stati rinvenuti 56 grammi di hashish nascosti nel como’ mentre, dentro una cassaforte custodita in un armadio, sono stati sequestrati 11 involucri di cellophane contenenti cocaina, per un peso di 6 grammi, ed un altro involucro contenente 26 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 1760,00 euro.

All’interno dello stesso armadio sono stati rinvenuti 56 grammi di hashish, 179 grammi di marijuana e due coltelli di cui uno a serramanico.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.