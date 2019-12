Controlli stazioni ferroviarie Lazio: 3 persone denunciate

Roma – Piu’ di 740 persone identificate, di cui 3 denunciate in stato di liberta’, 22 pattuglie impiegate a bordo treno e 82 in stazione, 5 contravvenzioni elevate di cui 2 del Regolamento Polizia Ferroviaria. Questo e’ il bilancio dell’attivita’ della Polizia di Stato Compartimento per il Lazio nel corso della sola giornata del 18 dicembre, dei controlli nel “territorio ferroviario”.

In particolare gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Roma Termini hanno rintracciato un cittadino italiano a bordo di un treno giunto nello scalo ferroviario, ma alla richiesta dei documenti lo stesso si e’ rifiutato di esibirli ed ha opposto resistenza agli agenti intervenuti denunciato per resistenza ed oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Nella stessa giornata la Polfer di Roma Tiburtina ha denunciato in stato di liberta’ un cittadino di nazionalita’ francese perche’ responsabile del furto di uno zaino, avvenuto presso un esercizio commerciale sito nello scalo, ai danni di un viaggiatore italiano. Infine in occasione delle prossime festivita’ natalizie, nel pomeriggio del 18 dicembre, ha si e’ tenuto il tradizionale Concerto di Natale della Fanfara della Polizia di Stato presso la Stazione di Roma Termini.

Centinaia di persone, tra pendolari, viaggiatori in arrivo ed in partenza per le festivita’ natalizie, hanno assistito all’evento promosso dal Servizio Polizia Ferroviaria, in collaborazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Tra i brani proposti oltre alle celebri composizioni musicali, la famosa marcia di Radetzky, scandita dal pubblico con il battito delle mani. Non sono mancati i tradizionali auguri formulati in coro dalla Fanfara e, infine, l’Inno di Mameli interpretato dal tenore Francesco Grollo.

Madrina della manifestazione, la conduttrice Rai Eleonora Daniele. Un augurio da parte delle donne e uomini della Polizia di Stato che garantiscono tutti i giorni la sicurezza nelle stazioni ferroviarie rivolte a tutti i cittadini che si riversano nell’ambito ferroviario.