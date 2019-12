Controlli taxi-Ncc: 53 multe e 3 licenze sospese

Roma – Prosegue da parte del Comune di Roma l’attivita’ di controllo sulla regolarita’ del servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto da taxi e ncc, in particolare nell’area della stazione Termini. Anche in seguito alle segnalazioni ricevute dal programma televisivo ‘Le Iene’ su presunte attivita’ illecite e comportamenti irregolari avvenuti alla stazione Termini da parte di alcuni operatori, l’assessorato alla Citta’ in Movimento di Roma Capitale, nei mesi scorsi, ha provveduto a inviare tutto il materiale alla Polizia Locale per l’avvio delle opportune indagini.

Dai riscontri sono emerse irregolarita’ e sono stati sanzionati 53 operatori per violazione alle norme del Codice della Strada: 13 i conducenti puniti ai sensi del Regolamento taxi attualmente in vigore; 3 le sospensioni applicate. Nel 2019 l’Ufficio taxi del Dipartimento mobilita’ ha comminato 64 sospensioni disciplinari, 26 sospensioni cautelari a seguito di informativa di reato, 5 revoche di licenze, 11 sanzioni pecuniarie per un totale di 116 licenze sanzionate.