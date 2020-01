Controlli territorio: 312 identificati, multe e sequestri

Roma – Proseguono i servizi di controllo straordinario del territorio dagli agenti del commissariato Colombo. Nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno proceduto a controlli nel territorio di competenza con il Sistema di Intervento Modulare ad Alto Impatto S.I.M. Al servizio hanno partecipato i reparti operativi del Reparto Prevenzione Crimine, le unita’ operative del Reparto Mobile, le unita’ cinofile, le unita’ operative della Guardia di Finanza e le unita’ della Polizia Locale di Roma Capitale.

Nel corso del servizio sono stati controllati i treni in partenza sulla linea metropolitana Roma-Lido ed in particolare sulla la linea B, fermate Basilica San Paolo, Ferrovia Roma-Lido e vie limitrofe. Durante le verifiche sono state identificate 312 persone, controllati 90 veicoli, ritirate 2 patenti di guida e 4 carte di circolazione, effettuati 3 fermi amministrativi e 14 verbali per sanzioni al codice della strada. Inoltre, sono state sequestrate diverse dosi di hashish, effettuati 2 sequestri amministrativi per vendita ambulante senza autorizzazione di borse e materiali di elettronica e sanzionata una persona per ubriachezza molesta.

Cosi’ in un comunicato la Questura di Roma.