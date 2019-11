Coppia distrae gioielliere e ruba orologio da 12mila euro

Roma – Due lettoni di 31 e 21 anni sono stati arrestati dai Carabinieri: i due sono entrati in una gioielleria del centro e, dopo aver distratto il commesso, hanno rubato un orologio dal valore di 12mila euro.

I Carabinieri erano impegnati in un’attività di controllo del centro, quando hanno notato i due soggetti, già noti da tempo alle forze dell’ordine, e hanno deciso di seguirli. La coppia è stata pedinata fino a via di Monte d’Oro, quando sono entrati all’interno della gioielleria in questione.

A quel punto gli agenti hanno continuato a tenere d’occhio i due senza però entrare all’interno del negozio. In questo modo hanno notato il 31enne distrarre il commesso, fingendosi interessato ad un gioiello esposto, per permettere al complice di prendere dalla vetrina un orologio molto prezioso realizzato a mano, orologio che è stato poi nascosto nella tasca della giacca.

Una volta usciti dal negozio, i due ladri sono stati fermati e perquisiti dai Carabinieri, che hanno recuperato l’oggetto sottratto alla gioielleria e arrestato la coppia. L’orologio è stato restituito al legittimo proprietario, mentre i due malviventi sono stati portati in caserma e attendono ora il rito direttissimo.