Coppia trovata con droga e kit da rapinatore: arrestati

Roma – Al termine di una mirata attivita’ antidroga negli ambienti dello spaccio in zona Tor Vergata, a Roma, i Carabinieri sella Sezione Operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato una coppia, lui 37enne gia’ noto alle forze dell’ordine, originario della provincia di Avellino, e lei 27enne romena, barista, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi clandestine e munizionamento. Dopo aver notato i movimenti sospetti dei due, che si spostavano, piu’ volte al giorno, dalla loro abitazione, in via Camastra, al bar dove la donna lavora, i Carabinieri hanno deciso di osservarli. Ieri pomeriggio, scattato il blitz, i militari li hanno fermati all’ingresso di casa e li hanno perquisiti. Occultati in vari punti dell’abitazione sono stati trovati 52 dosi di cocaina e 3 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attivita’ illecita. Rinvenuta, all’interno di una sacca sotto il letto, anche una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e altre 46 cartucce, e un passamontagna. Tutto il materiale rinvenuto e’ stato sequestrato e la pistola sara’ sottoposta ad ulteriori accertamenti, al fine di verificare il suo eventuale utilizzo in episodi delittuosi. Gli arrestati sono stati portati e trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.