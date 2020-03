Coronavirus aggiornamento situazione ASL Regione Lazio

Coronavirus: Asl Frosinone: 47 nuovi casi positivi di cui 18 alla Casa di riposo di Fiuggi, 13 riferibili al cluster di Ini Città Bianca e 9 al cluster del San Raffaele di Cassino. Deceduto uomo di 85 anni al San Raffaele. 119 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Spaziani di Frosinone da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva.

Coronavirus: Asl Latina: 10 nuovi casi positivi. 10 pazienti sono guariti. 2153 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Attivati ulteriori 22 posti letto #covid19 all’Ospedale Goretti di Latina e 6 posti di rianimazione #covid19. Da attivare ulteriori 68 posti letto.

Coronavirus: Asl Rieti: 25 nuovi casi positivi di cui 14 riferiti al cluster della Casa di Riposo Santa Lucia che è stata isolata. 11 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro domani saranno attivati ulteriori 18 posti letto #covid19 all’Ospedale De Lellis. Partiti i controlli su 5 case di riposo del territorio.

Coronavirus: Asl Viterbo: 15 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 81 anni con patologie pregresse. 923 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivati ieri ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva entro il 30 Marzo all’Ospedale Belcolle.

Coronavirus: La Asl di Rieti, in contatto con la task-force regionale, sta procedendo nell’azione di rafforzamento dei controlli sulle case di riposo e a questo proposito si è deciso l’isolamento della casa di riposo Santa Lucia in cui ci sono attualmente 13 casi positivi posti in isolamento, ma ne aspettiamo altri.

La Asl di Rieti sta adottando tutte le misure previste e la situazione viene costantemente monitorata ed è stato avvisato il Sindaco. Attivata la task-force da parte dell’Asl di Rieti con personale sanitario e si stanno eseguendo i tamponi su tutti i residenti della struttura fra cui alcuni religiosi.

Coronavirus: Regione Lazio: sono in distribuzione oggi presso le strutture sanitarie: 100 mila mascherine chirurgiche, 10 mila mascherine FFP2 e 2210 mascherine FFP3.

Coronavirus: Task Force #covid19: Dai controlli a tappeto effettuati a Frosinone emergono criticità alla casa di riposo Hermitage di Fiuggi. Su 37 tamponi, 18 risultano positivi. Predisposto isolamento e verifica su tutti gli ospiti e dipendenti da parte della Asl di Frosinone. Avviata indagine epidemiologica. Iniziate verifiche anche a Ceprano, preseguiranno su tutte le strutture della Provincia di Frosinone.