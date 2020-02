Coronavirus – Annullati convegni su economia circolare a Torino e a Padova –

Greenthesis Spa comunica che i convegni aperti alle scuole secondarie di secondo grado in calendario nei prossimi giorni a Torino e Padova, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’azienda “A Scuola di Economia Circolare”, sono rinviati a data da destinarsi a causa delle disposizioni urgenti emanate dal Miur in relazione all’emergenza epidemiologica del Nuovo Coronavirus (COVID-19) , che prevedono il divieto di gite e uscite didattiche per gli alunni.

Il primo incontro si sarebbe dovuto tenere il 3 marzo a Torino presso l’Auditorium del Centro Congressi Santo Volto, mentre il secondo appuntamento era stato convocato per il 13 marzo a Padova presso l’Auditorium del Liceo Artistico Amedeo Modigliani. Resta, invece, per ora confermata la data di Bergamo, il 31 marzo, nella Sala Oggioni del Centro Congressi Giovanni XXIII, in attesa di ulteriori indicazioni da parte del Miur.

L’iniziativa rientra nell’ambito di un progetto promosso da Greenthesis, azienda che rappresenta uno dei principali operatori integrati italiani con esperienza globale nei servizi ambientali, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Confindustria Cisambiente, ed ha l’obiettivo di sensibilizzare il mondo della scuola offrendo strumenti di conoscenza adeguata sulle questioni ambientali per ampliare la consapevolezza che un sistema di produzione capace di garantire sostenibilità economica e ambientale porta ad un risparmio di materie prime, alla riduzione degli scarti, alla creazione di un valore a partire dal loro smaltimento e sensibilizzazione verso il corretto riciclo.

Il progetto si propone di fornire alle scuole gli strumenti per far maturare agli studenti maggiore consapevolezza su quanto il ciclo integrato dei rifiuti risulti interconnesso sia con la produzione industriale sia con lo stile di vita dei cittadini e prevede, fra le altre cose, un corso di formazione aperto ai docenti di ogni disciplina e di tutto il territorio nazionale, disponibile sul portale MIUR S.O.F.I.A. e certificato da La Fabbrica, ente formatore accreditato MIUR. Il corso, al quale risultano già iscritti oltre 800 docenti, consta di cinque moduli che hanno come obiettivo quello di far diventare gli insegnanti degli esperti di economia circolare affinché possano accompagnare gli studenti nel passaggio dal modello lineare di produzione a quello circolare.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Greenthesis.