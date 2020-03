Coronavirus: controlli sui treni, 4 arresti

Roma – Quattro arresti, undici denunce in stato di libertà, 4.067 persone identificate, 494 pattuglie impiegate in stazione, 115 a bordo treno; 283 treni scortati e 6 contravvenzioni amministrative elevate, di cui 3 in violazione al regolamento di Polizia Ferroviaria.

Questo e’ il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nel corso della settimana scorsa, dei controlli nel ‘territorio ferroviario’ in ambito regionale. Nel pomeriggio del 2 marzo gli operatori del Posto di Polizia Ferroviaria di Formia e il personale del Reparto Volanti della Questura di Roma hanno arrestato un cittadino italiano per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, i due agenti della Questura che si trovavano a bordo di un treno proveniente da Napoli e diretto a Roma, poco prima di giungere nella stazione di Minturno, hanno notato un uomo che con fare sospetto occultava una busta di plastica all’interno del cestino ubicato vicino al sedile in cui era seduto. Inoltre dal suo posto proveniva un forte odore di sostanza stupefacente.

Immediatamente bloccato, gli operatori richiedevano l’intervento della Polfer per i dovuti accertamenti che davano esito positivo. Lo stesso infatti e’ stato trovato in possesso di decine di grammi di marijuana e cocaina. Nella mattinata del 4 marzo, personale della Squadra Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, in Via Giolitti all’ingresso della Stazione di Roma Termini, ha arrestato un cittadino italiano destinatario di una misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal Tribunale di Napoli, in quanto colpito da diversi reati tutti riconducibili a maltrattamenti in famiglia.

Nella serata del 7 marzo gli agenti della Polfer di Roma Ostiense hanno arrestato uno straniero del Sudan, per il reato di lesioni aggravate, di porto abusivo di arma e di resistenza a Pubblico Ufficiale. I poliziotti, dopo essere saliti a bordo di un treno fermo in stazione e proveniente da Civitavecchia, hanno sentito le urla di una viaggiatrice che si trovava in stato di forte agitazione. Raggiunta la donna, gli operatori hanno bloccato uno straniero li’ presente con in mano un coltello.

Dalla ricostruzione dei fatti e’ emerso che l’uomo fermato, sotto effetto dell’alcol, aveva tentato alcune avances nei confronti della stessa le aveva sferrato un pugno alla testa. A quel punto il compagno della donna e’ intervenuto per difenderla ma subiva lievi ferite da taglio. Tutti sono stati trasportati presso le strutture ospedaliere per le cure del caso.

Sempre nella serata del 7 marzo gli operatori della Polfer di Roma Tiburtina hanno arrestato un cittadino polacco per rapina ai danni di un viaggiatore nella stazione di Roma Prenestina dopo essere sceso dal treno. Il cittadino polacco, dopo una lite, aveva strappato dalle mani di un cittadino marocchino una busta della spesa, e non soddisfatto, gli aveva chiesto anche dei soldi. Al rifiuto ed al tentativo di recuperare la busta della spesa da parte del marocchino, l’aggressore ha sferrato diversi pugni al malcapitato, ed e’ salito su un treno giunto poi nello scalo di Roma Tiburtina. Riconosciuto dalla vittima, il cittadino polacco e’ stato arrestato.