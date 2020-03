Coronavirus le informazioni e i dati dalle ASL della Regione Lazio, aggiornamento di Martedì 24 Marzo 2020.

Coronavirus: Regione Lazio: nelle ultime 24 sono guariti 40 pazienti, il numero più alto di guariti in 24 ore dall’inizio della crisi. 5535 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Coronavirus: Asl Frosinone: 32 nuovi casi positivi di cui 13 alla RSA Ini – Città Bianca. Deceduto paziente ultraottantenne con patologie pregresse. Attivati 66 posti letto dedicati all’Ospedale Spaziani di Frosinone. Da attivare ulteriori 5 posti letto di terapia intensiva. Isolata Casa di Riposo Ini – Città Bianc.

Coronavirus: Asl Rieti: 3 nuovi casi positivi. 46 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Attivato ieri 14 posti letto all’Ospedale De Lellis. Entro la prossima settimana saranno attivati ulteriori 18 posti letto dedicati.

Coronavirus: Asl Viterbo: 14 nuovi casi positivi. 775 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro il 30 Marzo saranno attivati ulteriori 30 posti di malattie infettive e ulteriori 12 posti di terapia intensiva.

Coronavirus: Asl Latina: 23 nuovi casi positivi. 1877 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale di Gaeta operativi 12 posti letto dedicati. Ricoverati i primi 4 pazienti positivi. Attivati ulteriori 22 posti letto #covid19 all’Ospedale Goretti di Latina. Da attivare ulteriori 64 posti letto.

Coronavirus: Comune di Fondi: continua lo screening per immagini elaborate da intelligenza artificiale delle tac sospette #covid19: 140 già effettuate. Predisposti i termoscanner e i termometri laser per la rilevazione della temperatura all’ingresso del MOF. Ieri fermato operatore con febbre alta risultato poi positivo e messo in isolamento con i contatti più stretti. Stand chiuso.