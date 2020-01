Coronavirus – Due turisti cinesi positivi allo Spallanzani – Annullati i voli da e per la Cina –

“Abbiamo due casi accertati di Coronavirus in Italia” – ha annunciato a tarda sera in una conferenza stampa convocata all’improvviso, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte – che ha anche reso noto la chiusura del traffico aereo da e per la Cina.

I due cinesi positivi ai test sono una coppia proveniente da Wuhan, la città cinese da dove è partita l’epidemia del coronavirus. I due cinesi sono ora ricoverati all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, dove sono stati condotti per controlli anche gli altri turisti cinesi che hanno viaggiato sullo stesso pullman.

La coppia aveva preso alloggio all’hotel Palatino, nella centrale via Cavour della capitale. La stanza dell’albergo occupata dalla coppia è stata sigillata.

La coppia faceva parte di un gruppo di turisti cinesi atterrata pochi giorni fa all’aeroporto milanese di Malpensa. Al momento non si esclude che possano aver fatto tappa in altre città prima di arrivare a Roma.

Al porto di Civitavecchia è ancora ferma la nave da crociera MSC Costa Smeralda bloccata per precauzione dopo che due cinesi hanno mostrato sintomi che hanno fatto pensare a infezione da coronavirus. Per fortuna, eseguiti i test a distanza di otto ore il primo dal secondo, come previsto in questi casi, i due cinesi sono risultati negativi alla presenza del virus e una parte dei passeggeri è già scesa dalla nave.