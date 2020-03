Coronavirus: Roma, 260 turisti presidiati in hotel a Prati

Sarebbero tutti negativi al test Covid-19

Roma – In attesa di poter fare rientro a casa, 260 sono da ieri stati trasferiti temporaneamente dal porto di Civitavecchia, a bordo di 7 pullman, presso l’hotel Cicerone, nel quartiere Prati di Roma. Si tratta di turisti di ritorno da una crociera, in prevalenza italiani e sudamericani.

Alcune pattuglie della Polizia Locale, gruppo Centro (ex Prati) da ieri sono impegnate nel controllo delle uscite dalla struttura alberghiera. È previsto che i turisti, che risulterebbero negativi al tampone per il Coronavirus, faranno rientro entro il 28 marzo presso le loro abitazioni, in maniera graduale e contingentata.