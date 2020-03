Coronavirus: Asl Roma 1: 21 nuovi casi positivi. 727 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Entro sabato 28 Marzo sarà attivato il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti #covid19.

Coronavirus: Asl Roma 2: 15 nuovi casi positivi. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale Pertini disponibili ulteriori 32 posti letto da lunedì 30 Marzo. Casa di Riposo Giovanni XXIII: gli anziani ospiti positivi saranno trasferiti in altre strutture ospedaliere. Si sta monitorando la comunità dei Padri Paolini per la positività di 2 religiosi già ricoverati.

Coronavirus: Asl Roma 3: 10 nuovi casi positivi. 2 decessi: uomo 85 anni e donna 82 anni con pregresse patologie. 448 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per attivare ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 di terapia intensiva #covid19.

Coronavirus: Asl Roma 4: 10 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 88 anni alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia. 898 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Isolata RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia che diventerà una struttura per pazienti #covid19 in isolamento domiciliare. L’Ospedale San Paolo ha trasformato il reparto di medicina in reparto dedicato a #covid19.

Coronavirus: Asl Roma 5: 25 nuovi casi positivi. Deceduto uomo di 87 anni. 1007 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 18 posti di terapia intensiva. All’Ospedale di Palestrina viene inserito nella rete dedicata a #covid19. Isolata Casa di Riposo Nerola: la Asl Roma 5 è subentrata nella gestione sanitaria della struttura.

Coronavirus: Asl Roma 6: 17 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 80 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli saranno attivati ulteriori 70 posti dedicati. Entro sabato 28 Marzo disponibili ulteriori 7 posti di terapia intensiva.

Coronavirus: La app Laziodrcovid ha raggiunto i 65633 utenti registrati di cui 57749 attivi. 1675 medici di famiglia e 202 pediatri di libera scelta collegati alla piattaforma.

Coronavirus: L’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e la Fondazione Toscana Life Sciences di Siena hanno avviato un innovativo progetto congiunto di ricerca, finalizzato allo sviluppo di anticorpi monoclonali umani in risposta all’infezione da Sars-CoV-2, che potranno essere utilizzati a scopo profilattico/terapeutico e come esca molecolare per

la ricerca di antigeni per lo sviluppo di vaccini.