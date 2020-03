Coronavirus: Roma, esce di casa per cocaina

Roma – Una donna romana di 52 anni è stata sorpresa ieri sera dai Carabinieri della Compagnia Roma Montesacro, in via di Tor Cervara, subito dopo avere acquistato una dose di cocaina da un pusher, riuscito a scappare.

E’ quanto comunica il Comando Provinciale di Roma dei carabinieri. I Carabinieri in transito hanno notato i due in strada e quando si sono avvicinati per controllarli, lo spacciatore si e’ dileguato e la donna e’ stata fermata; in mano aveva ancora la dose di cocaina.

Oltre alla segnalazione al Prefetto ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 la cinquantaduenne dovrà rispondere anche della violazione dell’art. 650 del codice penale per aver violato le prescrizioni imposte dal Governo per le misure urgenti per il contenimento della diffusione del Covid-19.