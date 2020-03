Coronavirus: Roma, in astinenza aggredisce il padre

Roma – Era temporaneamente ospitato dai genitori. Un uomo di 37 anni di Pomezia, in preda a una violenta crisi d’astinenza, si era deciso a violare le prescrizioni imposte dalle misure urgenti adottate per il contenimento del Covid-19 ed uscire di casa per andare ad acquistare della droga.

Il padre, un pensionato di 63 anni, ha tentato in tutti i modi di convincerlo a desistere, ma il figlio, in un improvviso scatto d’ira provocato dal prolungato digiuno dalle sostanze stupefacenti, lo ha spintonato più volte per aprirsi la strada verso la porta di casa. Sfinito dalla situazione, il genitore ha chiesto aiuto al Nue 112 e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pomezia, intervenuti in pochi minuti nella casa di via Enrico Berlinguer, hanno riportato la calma e soccorso la vittima che, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia l’uomo e’ stato denunciato a piede libero. E’ stato sottoposto al divieto di avvicinamento al padre e ai luoghi da lei frequentati. Si e’ trasferito presso un’altra abitazione dove vive da solo.