Coronavirus. Aggiornamento odierno con i dati dalle ASL di Roma

Coronavirus le informazioni e i dati dalle ASL di Roma, aggiornamento di domenica 22 Marzo 2020.

Coronavirus: Asl Roma 1: 18 nuovi casi positivi. 515 persone sono usciti dalla sorveglianza. Si sta attrezzando il padiglione D dell’Ospedale San Filippo Neri per 40 posti #covid19. Disponibili entro sabato 28 Marzo +++ ASL Roma 1.

Coronavirus: Asl Roma 2: 18 nuovi casi positivi. 44 persone sono usciti dalla sorveglianza. Isolata la Casa di Riposo Giovanni XXIII che ospita 66 anziani. Tutte le suore che lavorano all’Ospedale Vannini sono negative al tampone. Da domani disponibili ulteriori 32 posti letto che diventeranno 62 all’Ospedale Pertini +++ Asl Roma 2.

Coronavirus: Asl Roma 3: 14 nuovi casi positivi. 312 persone sono usciti dalla sorveglianza. Si sta attrezzando il piano terra dell’Ospedale Grassi per ulteriori 38 posti letto. Disponibili al CPO 14 posti per pazienti positivi in isolamento domiciliare +++. Asl Roma 3.

Coronavirus: Asl Roma 4: 637 persone sono usciti dalla sorveglianza. 44 nuovi casi positivi la gran parte alla RSA Madonna del Rosario di Civitavecchia, dove complessivamente vi sono stati 46 casi positivi, che è stata isolata. Si stanno adottando tutte le misure necessarie da parte della Asl Roma 4 con l’amministrazione comunale per garantire la sorveglianza, il monitoraggio dei casi e la sicurezza degli operatori sanitari +++ Asl Roma 4.

Coronavirus: Asl Roma 5: 19 nuovi casi positivi. 774 persone sono usciti dalla sorveglianza. Dal 28 Marzo disponibili ulteriori 14 posti di terapia intensiva. Nomentana Hospital 18 casi positivi, attivato isolamento e sorveglianza del personale +++ Asl Roma 5.

Coronavirus: Asl Roma 6: 22 nuovi casi positivi. 66 persone sono usciti dalla sorveglianza. Prosegue l’isolamento dell’istituto religioso di Grottaferrata. Già operativi ulteriori 20 posti di pneumologia #covid19 all’Ospedale dei Castelli da implementare a 60 +++ ASL Roma 6.

Coronavirus: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù: tutti i 5 bambini positivi sono in buone e stabili condizioni. Disponibili 6 posti di terapia intensiva #covid19, 6 posti di terapia intensiva no #covid19 e 20 posti letto di malattie infettive. La sede di Palidoro è stata interamente dedicata a bambini #covid19 positivi +++ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Coronavirus: Policlinico Umberto I: 7 pazienti dimessi in isolamento domiciliare. Operativi da ieri sera ulteriori 16 posti di malattie infettive. Si lavora per ulteriori 32 posti di malattie infettive nel secondo padiglione che saranno attivati entro il 24 Marzo.

Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Giovanni: 40 posti letto di medicina interna a disposizione della rete entro il 29 Marzo +++ Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Coronavirus: Azienda Ospedaliera San Camillo: Entro il 26 Marzo si procederà con apertura del padiglione Marchiafava dedicato a #covid19 con ulteriori 40 posti letto dedicati.

Coronavirus: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea: Entro il 28 Marzo saranno disponibili ulteriori 9 posti di terapia intensiva.

Coronavirus: IFO: possibilità di incrementare la chirurgia oncologica per liberare posti di terapia intensiva nei presidi sanitari della rete regionale.

Coronavirus: Oggi in consegna 18800 mascherine chirurgiche, 23500 maschere FFP2, 1700 maschere FFP3, 8900 tute idrorepellenti. 68 ventilatori e 157 monitor in consegna entro il 31 Marzo per potenziare i posti di terapia intensiva. Si lavora con il Policlinico Gemelli per test rapido. In settimana i risultati.