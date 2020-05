Coronavirus. Sono 18 i nuovi casi nel Lazio, la mappa delle Asl

La situazione nelle Asl, Aziende Ospedaliere e Policlinici Universitari:

Asl Roma 1 – 4 nuovi casi positivi . 43 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – 1 nuovo caso positivo . 6 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – Non si registrano nuovi casi positivi . 7 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 4 – 1 nuovo caso positivo . 71 le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi . 5 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – 8 nuovi casi positivi . 2 decessi: una donna di 97 anni proveniente dalla RSA San Raffaele Rocca di Papa e un uomo di 72 anni. 70 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi . Deceduto un uomo di 85 anni. 10 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Frosinone – 2 nuovi casi positivi . 0 decessi. 8 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi . 0 decessi. 35 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – 2 nuovi casi positivi. 0 decessi. 3 le persone che sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Policlinico Umberto I – 72 pazienti ricoverati di cui 4 in terapia intensiva. 4 pazienti sono guariti;

Azienda ospedaliera San Camillo – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda sanitaria Sant’Andrea – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. 1 paziente guarito. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Non si registrano nuovi positivi in accesso al Pronto Soccorso. Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Il 28 partono i test sierologici per i privati cittadini;

Policlinico Gemelli – 57 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 11 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti;

Policlinico Tor Vergata – 30 pazienti ricoverati di cui 7 in terapia intensiva. 4 pazienti guariti;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Nelle ultime 24 ore restano ricoverati in totale 7 pazienti al Centro Covid di Palidoro tutti in condizioni stabili. Da febbraio sono stati gestiti al Bambino Gesù circa 5.000 pazienti sospetti, di cui 1,5 % confermati positivi;

Università Campus Bio-Medico – 18 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 10 in terapia intensiva. 3 pazienti guariti.